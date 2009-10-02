БЮТівець не довів корупцію при відзначенні держнагородами

Генеральна прокуратура на виконання доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА провела перевірку за фактом публікації в газеті «Сегодня» від 8 вересня 2009 року №194 щодо звинувачення посадових осіб Секретаріату Президента України у корупційних діях при відзначенні державними нагородами.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

У процесі перевірки, зокрема, надавалися запити до Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, які повідомили про відсутність матеріалів щодо наведених у статті фактів.

Крім того, як зазначається у листі виконуючого обов’язки генпрокурора Сергія ВИНОКУРОВА, запрошений до Генпрокуратури народний депутат України А.СЕНЧЕНКО пояснив, що надана ним журналісту газети «Сегодня» інформація є його особистою думкою, й він не мав наміру звертатися з цього приводу до правоохоронних органів із заявою про порушення кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ А.СЕНЧЕНКО в інтерв’ю газеті “Сегодня” звинуватив чиновників Секретаріату Президента у роздачі державних нагород за гроші. ”На будь-яку нагороду, у тому числі найвищу – звання Героя України, існує своя такса. Усі це знають, але вголос не говорять, розуміючи, що довести факт дуже важко, якщо взагалі можливо”, – заявив він.

9 вересня Президент України В.ЮЩЕНКО закликав Генпрокуратуру перевірити звинувачення на адресу чиновників його Секретаріату у торгівлі державними нагородами.

Крім того, 24 вересня на прес-конференції в УНІАН А.СЕНЧЕНКО заявив, що зареєстрував у парламенті законопроект, яким передбачено прозорішу процедуру відзначення державними нагородами.

За словами А.СЕНЧЕНКА, розробити зміни до чинного закону ”Про державні нагороди України” його спонукало те, що ”сьогодні процедура представлення до державної нагороди є непрозорою, а тому викликає недовіру у суспільстві, породжує негативні чутки серед населення, а надання нагород перетворилося на інструмент заохочення потрібних осіб та своєрідну подяку за певні послуги, а інколи - на спосіб заробітку”.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відомо йому скільки ”неофіційно” пропонують за отримання тієї чи іншої державної нагороди, депутат сказав: ”Важко сказати, все це робиться негласно. Але я, наприклад, знаю одного діяча кучмівських часів, який через ланцюг посередників отримав нагороду за 5 мільйонів доларів - ”Герой України”. При цьому А.СЕНЧЕНКО повідомив, що у 2003 році цю нагороду отримало 16 осіб, у 2004 - 41, у 2005 - 17, у 2006 - 20, у 2007 - 22, у 2008 - 14 і ”за підсумками трьох кварталів” 2009 - 19 осіб.