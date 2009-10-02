Хто санкціонував збір даних про членів Громадської ради при МВС?
20:40, 02 жовтня 2009Право
0 0
Правозахисники запитують в Луценка
Правозахисники закликають міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА розібратися, хто санкціонував у Сумах і Дніпропетровську збір особистих даних про представників Громадської ради при МВС з питань забезпечення прав людини, зокрема наявності у них адміністративних порушень.
Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою сьогодні на громадських слуханнях на тему «Дотримання прав людини в діяльності МВС» виступили правозахисники Євген ЗАХАРОВ та Володимир ЧЕМЕРИС.
За їхніми словами, такі дії «є аморальними, з одного боку, і протизаконними, з іншого... Тому ми вимагаємо провести розслідування, хто ініціював і здійснював цей збір інформації».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter