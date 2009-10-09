Нові комунальні тарифи в Києві є незаконними – Блок Кличка

Нові розпорядження голови Київської міської державної адміністрації стосовно продовження дії тарифів, встановлених 31 серпня ц.р., є незаконними, заявляють у Блоці Віталія Кличка.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Блоку Кличка, не була дотримана визначена законом процедура для їх встановлення. Зокрема, по кожному будинку окремо не проводились громадські слухання, досі не визначені виконавці житлово-комунальних послуг, немає погодження нових розпоряджень з Державною інспекцією з контролю за цінами м. Києва.

Крім того, заявляють в Блоці Кличка, нові розпорядження, що були підписані 30 вересня, повинні були пройти регуляторну процедуру, яка триває не менше місяця.

“На сьогодні ця процедура не виконана. Тому ми вкотре стверджуємо – жодні тарифи на комунальні послуги в Києві не діють”, - підкреслили у Блоці Кличка.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня прес-служба мерії повідомила, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, яким продовжив дію тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, що були затверджені на серпень-вересень цього року.

Зокрема, подовжено дію розпоряджень КМДА від 31.08.2009 № 978 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»; від 31.08.2009 № 979 «Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»; від 31.08.2009 № 980 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної і водовідведення холодної та гарячої води для населення»; від 31.08.2009 № 981 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення».

Довідка УНІАН. З 1 червня в Києві, відповідно до квітневих розпоряджень КМДА, були встановлені нові, вдвічі підвищені тарифи на ЖКП. Кабінет міністрів на засіданні 17 липня прийняв рішення призупинити дію розпоряджень КМДА про підвищення тарифів на комунальні послуги для населення з 1 червня.

Розпорядженнями столичної адміністрації від 31 серпня були затверджені тарифи на 5% менші, ніж введені з 1 червня на серпень-вересень.