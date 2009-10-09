Генпрокуратурі не довели фальсифікацію отруєння Ющенка

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, яку очолює народний депутат Володимир СІВКОВИЧ, не надає на запит Генпрокуратури зібрані нею матеріали, в яких йдеться, що начебто отруєння Віктора ЮЩЕНКА було сфальсифіковане.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Я вважаю, що це, м’яко кажучи, не відповідає дійсності, Тим не менше, ми звернулися до В.СІВКОВИЧА, але він нам нічого не надав», - сказав О.МЕДВЕДЬКО, зазначивши при цьому, що наразі слідчі прокуратури вилучили з Одеського центру судових експертиз результати досліджень розмови між деякими особами «Марта - Роман», вивчають їх, в тому числі вивчають матеріали, які з’являлися в ЗМІ.

У свою чергу, коментуючи на прохання журналістів висловлювання Президента про те, що замовники та виконавці його отруєння встановлені, О.МЕДВЕДЬКО сказав: «Президент є потерпілим. Як потерпілий у нього може скластися своя думка, хто скоїв цей злочин. Але як генеральний прокурор скажу: треба встановити осіб, пред’явити обвинувачення, відправити справу в суд, а ще краще – отримати обвинувальне заключення».

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Генеральна прокуратура спростувала заяву Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА стосовно розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом отруєння В.ЮЩЕНКА під час президентської виборчої кампанії 2004 року. Як зазначається у документі, ”22 вересня 2009 року прес-службою відповідної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата у Президенти України Віктора ЮЩЕНКА оприлюднена заява, у якій йдеться про те, що слідча група Генеральної прокуратури України розслідує лише одну-єдину версію у цій справі, про наявність доказів, які підтверджують факт маніпуляції з експертизами зразків крові потерпілого”. Генпрокуратура заявила, що опублікована у ЗМІ заява не відповідає об’єктивним матеріалам кримінальної справи, “оскільки досудове слідство у ній проводиться відповідно до вимог ст.22 КПК України – всебічно, повно і об`єктивно. У справі перевірена і відпрацьована у повному обсязі велика кількість версій, у тому числі версії можливого харчового отруєння, необережного отруєння діоксином, ушкодження здоров`я потерпілого в результаті можливого застосування косметичних засобів, стовбурових клітин та інших препаратів. Вказані версії свого підтвердження не знайшли”. Крім того, слідством встановлено, що ”ЮЩЕНКО В.А., умисно отруєний токсичною речовиною 2,3,7,8-ТХДД (тетрахлородибензо-пара-діоксин) з метою посягання на його життя”. Версія про «штучне створення доказів самого отруєння» шляхом збагачення крові В.ЮЩЕНКА діоксином представниками американських спецслужб, викладена у рапорті Л.ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ”спростовується висновками судово-медичної експертизи, історією хвороби ЮЩЕНКА В.А. з результатами систематичних лабораторних досліджень його біологічних зразків за період з січня 2005 року по червень 2008 року, допитами лікарів, вчених, експертів тощо”.