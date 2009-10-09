Генпрокуратурі не довели фальсифікацію отруєння Ющенка
Претензії до слідчої комісії ВР
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, яку очолює народний депутат Володимир СІВКОВИЧ, не надає на запит Генпрокуратури зібрані нею матеріали, в яких йдеться, що начебто отруєння Віктора ЮЩЕНКА було сфальсифіковане.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.
«Я вважаю, що це, м’яко кажучи, не відповідає дійсності, Тим не менше, ми звернулися до В.СІВКОВИЧА, але він нам нічого не надав», - сказав О.МЕДВЕДЬКО, зазначивши при цьому, що наразі слідчі прокуратури вилучили з Одеського центру судових експертиз результати досліджень розмови між деякими особами «Марта - Роман», вивчають їх, в тому числі вивчають матеріали, які з’являлися в ЗМІ.
У свою чергу, коментуючи на прохання журналістів висловлювання Президента про те, що замовники та виконавці його отруєння встановлені, О.МЕДВЕДЬКО сказав: «Президент є потерпілим. Як потерпілий у нього може скластися своя думка, хто скоїв цей злочин. Але як генеральний прокурор скажу: треба встановити осіб, пред’явити обвинувачення, відправити справу в суд, а ще краще – отримати обвинувальне заключення».
Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Генеральна прокуратура спростувала заяву Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА стосовно розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом отруєння В.ЮЩЕНКА під час президентської виборчої кампанії 2004 року. Як зазначається у документі, ”22 вересня 2009 року прес-службою відповідної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата у Президенти України Віктора ЮЩЕНКА оприлюднена заява, у якій йдеться про те, що слідча група Генеральної прокуратури України розслідує лише одну-єдину версію у цій справі, про наявність доказів, які підтверджують факт маніпуляції з експертизами зразків крові потерпілого”. Генпрокуратура заявила, що опублікована у ЗМІ заява не відповідає об’єктивним матеріалам кримінальної справи, “оскільки досудове слідство у ній проводиться відповідно до вимог ст.22 КПК України – всебічно, повно і об`єктивно. У справі перевірена і відпрацьована у повному обсязі велика кількість версій, у тому числі версії можливого харчового отруєння, необережного отруєння діоксином, ушкодження здоров`я потерпілого в результаті можливого застосування косметичних засобів, стовбурових клітин та інших препаратів. Вказані версії свого підтвердження не знайшли”. Крім того, слідством встановлено, що ”ЮЩЕНКО В.А., умисно отруєний токсичною речовиною 2,3,7,8-ТХДД (тетрахлородибензо-пара-діоксин) з метою посягання на його життя”. Версія про «штучне створення доказів самого отруєння» шляхом збагачення крові В.ЮЩЕНКА діоксином представниками американських спецслужб, викладена у рапорті Л.ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ”спростовується висновками судово-медичної експертизи, історією хвороби ЮЩЕНКА В.А. з результатами систематичних лабораторних досліджень його біологічних зразків за період з січня 2005 року по червень 2008 року, допитами лікарів, вчених, експертів тощо”.