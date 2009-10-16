Єхануров досі сподівається повернутися до Міноборони

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Юрій ЄХАНУРОВ оскаржив рішення суду, який не задовольнив його позов про звільнення з посади міністра оборони.

Про це УНІАН повідомило джерело у Секретаріаті Президента, коментуючи заяву Ю.ЄХАНУРОВА в ефірі “5-го каналу”, в якій він не виключив свого повернення на посаду міністра оборони за рішенням суду.

Співрозмовник агентства повідомив, що зараз в Апеляційному адміністративному суді м. Києва розглядається апеляційне оскарження рішення Окружного адміністративного суду столиці від 15 липня 2009 року, який не задовольнив позов щодо визнання незаконною постанови Верховної Ради про звільнення Ю.ЄХАНУРОВА з посади глави військового відомства.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня 2009 року Верховна Рада звільнила Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

16 липня 2009 року Ю.ЄХАНУРОВ не виключив оскарження в апеляційному порядку рішення Окружного адмінсуду Києва, який не задовольнив позов щодо визнання незаконною постанови Верховної Ради про його звільнення з посади глави військового відомства.

Окружний амінсуд Києва не ухвалив позитивного для Ю.ЄХАНУРОВА рішення, посилаючись на рішення Конституційного Суду від 11 грудня 2007 року, де йдеться, що “Верховна Рада може реалізувати свої повноваження щодо звільнення прем’єр-міністра, міністра оборони і міністра закордонних справ і без подання Президента України”.

Водночас на думку політика і юристів, які його консультують, відбулося порушення закону про Кабінет міністрів.

“Також є питання трактування рішення Конституційного Суду”, - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.