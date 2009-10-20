БЮТ просить не підписувати закон про підвищення соцстандартів

БЮТ звертається до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням не підписувати закон про підвищення соціальних стандартів, який було прийнято сьогодні у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Ми звертаємось до Президента, щоб він уважно і Секретаріат вивчив пропозиції уряду до цього законопроекті і не підписував його», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

При цьому він вчергове нагадав, що цей закон в разі набрання чинності може призвести до інфляції, девальвації гривні, або доведеться згорнути фінансування низки галузевих програм розвитку.