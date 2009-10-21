Прокуратура Дніпропетровська зайнялася опалювалювальним сезоном

Прокуратура Дніпропетровської області провела перевірку підприємств теплокомуненерго регіону, під час якої була встановлена їх неготовність до нового опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Дніпропетровської області Роман СОСКОВ.

За його словами, звіти про 100%-у готовність до опалювального сезону, які надали підприємства ТКЕ в облдержадміністрацію, «насправді не відповідають дійсності».

Р.СОСКОВ зазначив, що під час перевірок було встановлено численні порушення чинного законодавства. За результатами перевірок органи прокуратури порушили три кримінальні справи і видали 9 розпоряджень про усунення порушень щодо капітальних ремонтів теплового устаткування і житлового фонду.

Підприємства ТКЕ міст Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Орджонікідзе, Тернівки, Павлограду, Жовтих Вод, Нікополя не надали акти готовності до опалювального сезону до Державної житлово-комунальної інспекції в Дніпропетровській області

Р.СОСКОВ зазначив, що прокуратуру турбує рівень розрахунків підприємств ТКЕ за спожитий газ на рівні 54%.