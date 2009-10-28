Ющенку хочуть заборонити брати участь у виборах

В адміністративні суди України подаються позови з вимогою заборонити Віктору Ющенку брати участь у президентських виборах.

Такі позови зареєстровані в адмінсудах Києва, Херсонської, Полтавської та Одеської областей, заявила представник президента у КС і ЦВК Марина Ставнійчук на закритій штабній нараді в Українському домі у вівторок, пише "Комерсант-Україна".

Газета з`ясувала, що позов в окружний адмінсуд Києва подав депутат Київради Олександр Пабат ("Громадський актив Києва").

Крім того, він звернувся до ЦВК із проханням не реєструвати Ющенка як кандидата.

Відповідно до фотокопії позовної заяви Пабата, позивач обґрунтує вимогу тим, що президент, за Конституцією, зобов`язаний виконувати обов`язки глави держави 24 години на добу і 7 днів на тиждень, а отже – не має права відволікатися на ведення виборчої кампанії.

Інші позови подані від інших осіб, але їхній зміст аналогічний до позову Пабата.

Пабат зізнався газеті, що ці громадяни судяться з президентом за закликом його політичної сили – "Народної армії порятунку" – і припустив, що до кінця тижня кількість позовів збільшиться.

"Я підозрюю, що суд відмовить мені. Але це дозволить довести корумпованість судової системи і факт тиску секретаріату президента на суди", - заявив Пабат.

"А якщо мій позов буде задоволений, я вимагатиму скасувати реєстрацію Віктора Ющенка (як кандидата у президенти)", - додав він.

Як відомо, Віктор Ющенко у вівторок подав до Центрвиборчкому документи для реєстрації його кандидатом у президенти. Він висуває свою кандидатуру сам.

Раніше глава секретаріату президента Віра Ульянченко заявила, що на час виборчої кампанії Ющенко у відпустку не піде, але агітуватиме за себе особисто лише в неробочий час і по вихідних.