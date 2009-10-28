Суд постановив стягнути з СБУ 15 тис. грн. моральної шкоди

Шевченківський районний суд Києва задовольнив позовну заяву народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ про спростування відомостей, які порочать честь, гідність та ділову репутацію, та відшкодування у розмірі 15 тис. грн. моральної шкоди від Служби безпеки України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху “Народна самооборона”.

Суд своїм рішенням від 27 жовтня 2009 року визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію інформацію щодо Г.МОСКАЛЯ, викладену в газеті “Комерсант-Україна” від 7 листопада 2008 року в інтерв’ю з головою СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ.

Суд зобов’язав СБУ розмістити упродовж 10 днів з дня набрання судовим рішенням законної сили на відомчому інтернет-сайті текст спростування відомостей щодо Г.МОСКАЛЯ. Це ж стосується і газети “Комерсант-Україна”.

Суд також постановив стягнути на користь Г.МОСКАЛЯ з СБУ 15 тис. грн. моральної шкоди, із заявлених у позовній заяві 150 тис. грн.

Гроші Г.МОСКАЛЬ просить СБУ передати на рахунок марафону, що проходить у Керчі, з метою збору коштів на придбання реанімаційного автомобіля.

У “Народній самообороні” повідомили, що на розгляді у Шевченківському районному суді Києва знаходяться ще 3 цивільні справи за позовом Г.МОСКАЛЯ до Служби безпеки України, голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА та колишнього заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ про спростування відомостей, які порочать честь, гідність та ділову репутацію, та відшкодування моральної шкоди.