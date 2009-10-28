СБУ оскаржила рішення суду про стягнення моральної шкоди

Служба безпеки України подала до Апеляційного суду міста Києва скаргу на рішення Шевченківського районного суду столиці, який зобов’язав стягнути з відомства 15 тис. грн. компенсації моральної шкоди на користь начальника ГУ МВС України в Криму Геннадія МОСКАЛЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, ”вчора ми підготували і подали до Апеляційного суду м.Києва апеляційну скаргу на рішення районного суду, що зупиняє його виконання до винесення ухвали по скарзі”.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня Шевченківський райсуд Києва задовольнив позовну заяву народного депутата Г.МОСКАЛЯ і визнав недостовірною і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію інформацію щодо Г.МОСКАЛЯ, викладену в газеті “Комерсант-Україна” від 7 листопада 2008 року в інтерв’ю з головою СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ.

Суд зобов’язав СБУ розмістити упродовж 10 днів з дня набрання судовим рішенням законної сили на відомчому інтернет-сайті текст спростування відомостей щодо Г.МОСКАЛЯ. Це ж стосується і газети “Комерсант-Україна”.

Суд також постановив стягнути на користь Г.МОСКАЛЯ з СБУ 15 тис. грн. моральної шкоди, із заявлених у позовній заяві 150 тис. грн.

Кошти Г.МОСКАЛЬ просить СБУ передати на рахунок марафону, що проходить у Керчі, з метою збору коштів на придбання реанімаційного автомобіля.

На сьогодні у Шевченківському районному суді Києва знаходяться ще 3 цивільні справи з аналогічними вимогами за позовом Г.МОСКАЛЯ до Служби безпеки України, голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА та колишнього заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ.

У листопаді минулого року тоді ще в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО звинуватив Г.МОСКАЛЯ, коли той очолював Державний комітет України у справах національностей та міграції, у незаконному наданні двом особам статусу учасників бойвих дій.