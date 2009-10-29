Держмитслужба просить заборонити регулятор апетиту сібутраміна

Центральне державне управління лабораторних досліджень і експертної роботи Державної митної служби України звернулося до Міністерства охорони здоров`я з проханням заборонити розповсюдження речовини сібутрамін, зокрема, у складі біологічно активних добавок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник служби досліджень товарів харчового призначення і біологічно-активних речовин Держмитслужби Наталія ВАЛУЙСЬКА сьогодні під час прес-конференції.

За її словами, сібутрамін у складі БАДів почав надходити до України з початку 2008 року, коли був офіційно внесений до списку заборонених речовин у Росії, яка до минулого року була основним ринком збуту БАДів.

Як зазначила Н.ВАЛУЙСЬКА, Україна добилася лише того, щоб БАДи проти ожиріння, які імпортуються в країну, проходили обов`язкову лабораторну перевірку.

За її словами, вилучати з обороту біологічно-активні добавки можна у разі, якщо вони не відповідають закону про безпеку і якість харчових продуктів, а конкретно – через те, що склад на упаковці не відповідає дійсності. З початку року, повідомила Н.ВАЛУЙСЬКА, із 6-7 партій біологічно-активних речовин, які проходили лабораторні експертизи, у 2-3 випадках було зафіксовано невідповідність зазначених на упаковці речовин справжньому складу БАДів. Однією з них була кава для схуднення «Чудо», партія якої становила 100 тис. упаковок, і у складі якої було виявлено сібутрамін, не зазначений на упаковці.

Довідка УНІАН. За інформацією вільної енциклопедії «Вікіпедія», сібутрамін — анорексигенний лікарський засіб, який посилює відчуття насичення. Він відноситься до групи препаратів для лікування ожиріння і застосовується при комплексній підтримуючій терапії хворих з надмірною масою тіла. Є сильнодіючою речовиною, що має побічні ефекти і викликає звикання.