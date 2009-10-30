Онопенко просить ВРЮ звільнити одного із суддів Кіровограда

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО звернувся до Вищої ради юстиції з пропозицією розглянути питання щодо звільнення з посади судді Ленінського районного суду Кіровограда у зв’язку з порушенням ним присяги судді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховного Суду України.

Підставою для цього стали матеріали, надіслані до Верховного Суду з Апеляційного суду Кіровоградської області.

Зокрема, встановлено, що суддя систематично порушував вимоги чинного законодавства щодо всебічного, повного та об’єктивного розгляду справ, грубо порушував норми чинного законодавства при здійсненні правосуддя.

Цей суддя, прийнявши до провадження скарги на постанову про порушення кримінальної справи, упродовж близько чотирьох місяців відкладав їх розгляд, чим грубо порушив права громадян та створив перешкоду для проведення досудового слідства.

В іншій справі, порушуючи правила підсудності, суддя розглянув адміністративний позов та виніс рішення про його забезпечення, заборонивши одночасно виконувати рішення Печерського районного суду Києва. Крім цього, суддя припустився ще цілого ряду грубих порушень Кодексу адміністративного судочинства України у цій справі.

Іще в одній справі про відшкодування збитків, завданих переплануванням квартири, та про стягнення матеріальної шкоди упродовж двох років, незважаючи на численні листи експертної установи та заяви сторін, суддя не направляв необхідні для проведення експертизи матеріали до експертної установи. Допустивши безпричинну тяганину, суддя грубо порушив законні права та інтереси громадян.

У ВСУ зауважили, що стосовно цього судді неодноразово порушувалися дисциплінарні провадження з приводу фактів тяганини під час розгляду кримінальних, цивільних та адміністративних справ. Крім того, за фактами ухвалення завідомо неправосудних рішень в адміністративній та цивільній справах стосовно судді порушено кримінальні справи. Наразі прокуратура Кіровоградської області розслідує й кримінальні справи, порушені за заявою громадян на дії судді за фактом незаконного заволодіння майном.