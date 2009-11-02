Карпачова занепокоєна проблемами матерів-героїнь

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА занепокоєна проблемами дотримання прав матерів-героїнь.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого з прав людини з посиланням звернення до Н.КАРПАЧОВОЇ від багатодітних матерів, які через бюрократичну тяганину тривалий час не можуть дочекатися присвоєння їм заслуженого почесного звання ”Мати-героїня України”. Водночас у зверненнях порушується проблема фінансового забезпечення виплат матерям-героїням, яких в Україні вже понад 12 тис.

Зважаючи на конкретні проблеми, порушені у зверненнях жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня України», омбудсман відкрила провадження щодо захисту прав ображених матерів-героїнь та підготувала відповідне подання на ім’я Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Уповноважений з прав людини сподівається, що справедливість щодо матерів-героїнь буде поновлено.

Як зазначають в прес-службі Н.КАРПАЧОВОЇ, за офіційними даними, матерів, які народили і виховали до 8-річного віку понад п’ятеро дітей, в Україні близько 250 тис. Усі вони мають право на присвоєння почесного звання мати-героїня.