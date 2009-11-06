У Криму з перевірених аптек лише в одній не виявлено порушення

Державна податкова адміністрація в АРК з метою контролю над цінами на основні протигрипозні препарати і вироби медичного призначення у роздрібній торгівлі проводить щоденні перевірки аптек. З перевірених за останні 4 дні 137 аптек лише в одній не виявлено порушення.

Як повідомили УНІАН у кримській податковій, відсутність основної групи препаратів, а також завищення цін на них встановлено у 136 випадках. Також виявлено 26 порушень визначеного законодавством України порядку проведення розрахунків за готівку, за результатами яких розмір штрафних санкцій становив 82 тис. грн.

За 4 дні перевірок лише в смт Чорноморське кримські податківці виявили аптеку, в якій були всі медикаменти, зазначені у переліку Кабінету міністра України, і за встановленими цінами.

У штаб керівництва з боротьби з вірусом А/Н1N1, який створено при Міністерстві охорони здоров`я АРК, для розв’язання питання про відкликання ліцензій повідомлено про кожний випадок відсутності обов`язкових лікарських засобів і перевищення цін реалізації.

За даними Міністерства охорони здоров`я АРК, на території Криму розміщено 1100 аптекарських і 512 фельдшерсько-акушерських пунктів.