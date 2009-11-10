Співробітники СБУ силою захопили приміщення фірми?

Керівництво харківської торговельно-промислової групи ”Таргет” просить Генеральну прокуратуру України дати належну оцінку діям співробітників Управління СБУ в Харківській області, які 6 листопада без будь-яких офіційних пояснень увірвалися до адміністративного приміщення фірми.

Про це повідомив керівник ТПГ ”Таргет” Владислав ПРОТАС сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

”6 листопада о 14.20 на підприємство прийшли люди в камуфляжах і масках і, не пояснюючи нічого, із застосуванням фізичної сили проникли до адмінприміщення. При цьому у співробітників, які там знаходилися, відібрали мобільні телефони й утримували їх близько 13 годин”, - заявив В.ПРОТАС. Він зауважив, що були зламані каси, зникли документи (накладні, договори тощо).

Водночас В.ПРОТАС зазначив, що у ”приватних бесідах із загарбниками” вдалося з’ясувати, що вони з СБУ й прийшли в адмінприміщення грипу за дорученням керівництва області. При цьому В.ПРОТАС заявив, що керівництво Харківщини неодноразово намагалося взяти під свій контроль ТПГ ”Таргет”, а подібні дії вже мали місце влітку цього року. Тому, за його словами, є підстави стверджувати, що останні події - ”це - адміністративний добре організований ”наїзд”, щоб захопити бізнес”.

”Відсутність законних підстав для проведення таких ”оперативних дій”, грубе, хамське ставлення до адміністрації, працівників, псування майна - все це свідчить про те, що в процесі захоплення були грубо порушені всі правові й моральні норми. Колектив підприємства висловлює офіційний протест діям співробітників спецслужб і вимагає від Генеральної прокуратури дати правову оцінку діям харківського обласного управління СБУ та керівництва Харківської обласної адміністрації”, - сказав В.ПРОТАС.

Відповідаючи на запитання, чи може бути причиною таких дій співробітників спецслужби ухилення від сплати кредитів, він сказав: ”Цього немає”.

У свою чергу, присутній на прес-конференції народний депутат України, член Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Володимир АР’ЄВ зазначив: ”Те, що сталося в Харкові, - це надзвичайно небезпечний прецедент для України... Для того, щоб запобігти цьому, я і ще низка депутатів з різних фракцій, ми будемо звертатися до Генеральної прокуратури, щоб вона дала належну оцінку СБУ, яка увірвалася без жодних причин до приміщення торгової групи ”Таргет”... Думаю, що наступного тижня з трибуни Верховної Ради ми оголосимо відповідний запит до Генпрокуратури”.

Водночас, коментуючи заяву В.ПРОТАСА, у прес-центрі Служби безпеки України зазначили, що ”СБУ діяла виключно в рамках закону на підставі санкції прокуратури на перевірку фінансово-господарської діяльності цього підприємства”. Зокрема в СБУ поінформували, що служба перевіряє інформацію щодо неправомірних дій власників торговельної мережі ”Таргет”, ”які з використанням судової системи ухиляються від повернення ними кредитних ресурсів банківським установам на суму понад 1,2 млрд.грн.” Крім того, у прес-центрі зауважили, що СБУ отримала звернення керівництва державного банку ”Укрексімбанк” з проханням перевірити інформацію про те, що ця компанія виводить із своєї власності заставне нерухоме майно, що робить унеможливлення повернення кредитів банку і ставить під загрозу соціальні виплати.