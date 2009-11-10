У Держмитслужбі відкривається пряма телефонна лінія з проблемних питань митної справи
15:26, 10 листопада 2009Право
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Працюватиме лише годину на тиждень, проте всі бажаючі матимуть змогу задати питання голові Держмитслужби…
Сьогодні в Держмитслужбі України з 16.00 до 17.00 проводитиметься пряма телефонна лінія з проблемних питань митної справи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, всі бажаючі матимуть змогу задати питання голові Держмитслужби та його заступникам за багатоканальним телефоном (44)481-18-01.
Пряма лінія у 2009 році працюватиме щовівторка з 16.00 до 17.00.
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