Кримчанин вимагає від міліції 10 мільйонів за ампутовану руку

Житель Криму Мустафа ХАЇРОВ хоче одержати від міліції автономії 10 млн. грн. за відірвану кисть лівої руки під час штурму його будинку в лютому 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Сімферополі повідомив Іззет ХАЇРОВ - брат потерпілого.

«Ми взяли, на наш погляд, незначну суму: 10 мільйонів (гривень) морально-матеріальної шкоди (М.ХАЇРОВУ) за відірвану кисть і одержану травму вуха та по 100 тисяч (гривень) кожному з інших потерпілих (дружині, синові й доньці)», - сказав І.ХАЇРОВ.

Крім того, І.ХАЇРОВ висловив незадоволення тим, що одержану М.ХАЇРОВИМ травму хочуть визнати побутовою.

Сам потерпілий скаржиться, що правоохоронці оплачували лікування, коли він перебував у лікарні, після виписки з медустанови допомоги не було.

Нагадаємо, вночі 22 лютого бійці «Беркута» увірвалися до будинку сім`ї ХАЇРОВИХ у селищі Мирне поблизу Сімферополя, де за інформацією, яку вони отримали, нібито переховувався розшукуваний, який викрав доньку своєї колишньої співмешканки. Бійці застосували під час проведення спецоперації світлошумові гранати. Одна з них пошкодила руку М.ХАЇРОВУ, йому довелося ампутувати кисть.

За наслідками проведеного міліцією службового розслідування покарано 23 правоохоронців, з них 2 - звільнено з органів внутрішніх справ, 5 - знято з посад, 8 - попереджено про неповну службову відповідність, решті - оголошено догани і суворі догани.

Прокуратура передала кримінальну справу до суду в Сімферополі. Висунуто звинувачення у перевищенні влади заступнику командира полку «Беркут» і виконуючому обов`язки заступника начальника Сімферопольського районного відділу міліції, ці посади вони посідали на момент спецоперації.

Сьогодні на прес-конференції адвокат М.ХАЇРОВА Олександр ЛІСОВИЙ висловив незадоволення якістю досудового слідства і проведенням закритих судових засідань. «Слідство не мало на меті точно і повно визначити причини, які зробили можливою цю трагедію. Слідство мало завдання визначити «стрілочників» - ними сьогодні є два офіцери середньої ланки, - відзвітувати перед суспільством про проведене розслідування і запропонувати суспільству забути цю трагедію», - сказав захисник. За його словами, двоє обвинувачених «не є головними особами», які винні у надзвичайній події.

Стало відомо, що влітку сім`я М.ХАЇРОВИХ звернулася до Європейського суду з прав людини із заявою, в якій вони стверджують, що є жертвами «порушення права на життя», «нелюдського і зневажливого поводження» і «порушення недоторканності житла».

Голова Асоціації ветеранів спецпідрозділу «Беркут» у Криму Володимир КРАШЕВСЬКИЙ у коментарі журналістам на запитання, чи згодний він із заявою адвоката про те, що слідство - неповне, а на лаві підсудних мають бути не лише два правоохоронця, відповів: «Є колишнє керівництво Главку (міліції Криму), ці питання треба ставити їм. Група спецназу працювала правомірно, застосування спецзасобів було правомірним. Приїжджало до Сімферополя кілька серйозних комісій з Києва, які всі крок за кроком розглядали. Чому про це не говорили на суді? Проведення спеціальних заходів є закритою інформацією».

У міліції Криму повідомили УНІАН, що правоохоронці виконали те, що обіцяли, - сплатили лікування М.ХАЇРОВА і зробили ремонт в тих приміщеннях будинки, які постраждали в результаті штурму.

У прокуратурі автономії утрималися від коментарів справи, яка розглядається в суді.