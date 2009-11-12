Луценко обіцяє затримати Лазаренка, якщо він повернеться в Україну

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє, що міліція затримає колишнього прем’єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА, якщо він повернеться в Україну, оскільки той вже кілька років оголошений Генпрокуратурою у міжнародний розшук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Київській області після відкриття кінологічного навчально-племінного центру МВС України.

«Враховуючи його бажання про повернення в Україну, що він знаходиться у міжнародному розшуку він буде затриманий в аеропорту «Бориспіль» і доставлений до ізолятора», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 11 листопада, газета “Дело” написала, що П.ЛАЗАРЕНКО готує своє повернення в Україну. За даними видання, цього місяця американський суд має розглянути питання про звільнення П.ЛАЗАРЕНКА з-під варти у зв`язку із закінченням терміну покарання. Крім того, як стало відомо газеті, цього місяця суд розгляне ще одне важливе для П.ЛАЗАРЕНКА питання - зняття з нього судимості. В одному зі своїх інтерв`ю екс-прем`єр повідомив: тільки-но суди ухвалять позитивні рішення, він відразу ж повернеться в Україну.

«Для мене так питання навіть не стоїть. Відразу ж після закриття справи у США - додому, і лише додому», - заявив П.ЛАЗАРЕНКО.

*** П.ЛАЗАРЕНКО у серпні 2006 року був засуджений каліфорнійським судом до 9 років ув’язнення за відмивання грошей та інші злочини. Поки тривають слухання в апеляційних судах, він залишається під домашнім арештом у своїй квартирі в Сан-Франциско.