Оніщук впевнений, що президентська кампанія проходить без порушень
Бо відсутні судові позови...
Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК впевнений, що президентська виборча кампанія проходить без порушення законодавства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
«Попри надзвичайну політичну активність і гостру політичну дискусію, правове поле проведення виборів залишається достатньо стабільним. Я маю на увазі те, що на сьогодні, по суті, відсутні судові позови... які б стосувалися ведення агітації, які б стосувалися реєстрації кандидатів чи які б стосувалися, зокрема, процедур щодо участі політичних партій у виборчому процесі», - сказав М.ОНІЩУК.
Він підкреслив, що є надія, що президентські вибори в Україні відбудуться, і вони не будуть супроводжуватись судовими позовами, як це було у минулій виборчій кампанії.
«Я висловлюю стриманий оптимізм, що попри складну суспільно-політичну, а певною мірою й економічну ситуацію, тим не менше Україна і суб’єкти виборчого процесу демонструють свою здатність перебувати і керуватись правовим виборчим законодавством», - підкреслив міністр.