Виділення «Ощадбанком» кредиту «Енергоринку» викликало підозри в корупції

Кандидат у Президенти Сергій ТІГІПКО заявляє, що рішення Кабінету міністрів про виділення «Ощадбанком» кредиту державному підприємству «Енергоринок» викликає підозри в корупції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав, коментуючи рішення Кабміну про виділення «Ощадбанком» кредиту на 625 млн. грн. держпідприємству «Енергоринок» для подальшого забезпечення розрахунків генерувальних компаній НАК «Енергетична компанія України» за поставлене вугілля.

За словами С.ТІГІПКА, «коли держбанкові наказують дати кредит одній державній компанії, щоб та розрахувалася ним з іншою держкомпанією, з’являються закономірні підозри в корупції».

У результаті, переконаний кандидат у Президенти, зростають борги енергетиків, “платежі проганяються від однієї держструктури до іншої, а куди потім йдуть гроші – незрозуміло”. Очевидно тільки, підкреслив С.ТІГІПКО, що до шахтарів доходить геть не все. “Причина - непрозорість розрахунків за спожиту електроенергію, що дуже нагадує ситуацію з «Нафтогазом», - зазначив він.

Як і у випадку з газовими розрахунками, борги перед енергетиками виникають у зв`язку з недофінансуванням місцевих бюджетів, констатував С.ТІГІПКО, підкресливши, що “діагноз зрозумілий, заходи потрібні ті ж: реформа енергоринку, прозора система розрахунків, аудит держкомпаній».

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Кабінет міністрів дозволив державному підприємству «Енергоринок» залучити за спрощеною процедурою закупівель у ВАТ «Ощадбанк» послуги з надання кредиту у розмірі 625 млн. грн. для забезпечення розрахунків генеруючих компаній НАК «Енергетична компанія України» за поставлене вугілля.

Згідно з документом, гроші, залучені ДП «Енергоринок», будуть спрямовані тепловим енергогенеруючим компаніям НАК «ЕКУ» для розрахунку за вугілля, поставлене державним підприємством «Вугілля України».

Кабмін також рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики визначити алгоритм розподілу коштів на спецрахунках генкомпаній з урахуванням необхідності погашення зазначеного кредиту.

Як уточнила УНІАН прес-секретар НАК «ЕКУ» Олена ГАРКУША, зазначений кредит буде залучено ДП «Енергоринок» для перекредитування аналогічного кредиту, залученого підприємством наприкінці 2008 року у рамках постанови Кабміну № 1059 від 26 листопада 2008 року. Тоді кошти залучалися для забезпечення оплати вугілля, поставки якого збільшилися для генкомпаній на тлі економічної кризи і попиту на вугілля з боку металургійних підприємств, що впав.