У Києві інспектора ДАІ притягнуть до кримінальної відповідальності

Столична прокуратура порушила кримінальну справу стосовно старшого інспектора відділу ДАІ одного з районів Києва за фактом вимагання та одержання хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу порушено за матеріалами Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС в Києві 10 листопада. Дії інспектора кваліфіковано за ч.2. ст.368 Кримінального кодексу України. Покарання, передбачене цією статтею, - позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.

Досудовим слідством встановлено, що міліціонер вимагав та отримав 4 тис. 100 грн. хабара від одного з учасників дорожньо-транспортної пригоди – за непритягнення його до передбаченої законом відповідальності. Інспектора затримано, тривають слідчі дії.