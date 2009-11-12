МВС обіцяє до виборів видати паспорти всім громадянам
17:49, 12 листопада 2009Право
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А вибори при чому?
Міністерство внутрішніх справ обіцяє до виборів забезпечити паспортами всіх громадян, які досягли повноліття.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Київській області після відкриття кінологічного навчально-племінного центру МВС України.
За його словами, також МВС прийняло рішення видати приблизно 50 тис. паспортів громадянам, які втратили їх, перебуваючи за кордоном.
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