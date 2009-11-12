МВС обіцяє до виборів видати паспорти всім громадянам

Міністерство внутрішніх справ обіцяє до виборів забезпечити паспортами всіх громадян, які досягли повноліття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Київській області після відкриття кінологічного навчально-племінного центру МВС України.

За його словами, також МВС прийняло рішення видати приблизно 50 тис. паспортів громадянам, які втратили їх, перебуваючи за кордоном.