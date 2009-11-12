Ющенко схвалив ратифікацію протоколу до Женевських конвенцій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про ратифікацію Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми (Протоколу III).

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми (Протокол III), підписано від імені України у м. Берн (Швейцарія) 23 червня 2006 року.

Додатковий протокол регламентує питання використання додаткової розпізнавальної емблеми Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а саме: червоної рамки у формі квадрата на білому тлі, що стоїть на одній із своїх вершин («червоний кристал»). Відповідно до статті 2 Додаткового протоколу зазначена додаткова розпізнавальна емблема визнається поряд з розпізнавальними емблемами Женевських конвенцій та з тими самими цілями. Розпізнавальні емблеми користуються однаковим статусом.

Додаткову емблему «червоного кристала» було розроблено у зв’язку з тим, що деякі держави (зокрема, Ізраїль) з релігійних мотивів вважають неприйнятним використання їхнім персоналом, який бере участь у гуманітарних операціях, існуючих емблем Руху (червоний хрест та червоний півмісяць). Враховуючи це, а також з метою забезпечення захисту у тих випадках, коли емблеми червоного хреста та червоного півмісяця не розцінюються як нейтральні, 8 грудня 2005 року було прийнято Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової розпізнавальної емблеми (Протокол ІІІ), який забезпечує всеохоплююче та довготривале вирішення питань щодо застосування емблеми Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.