Фракція БЮТ вимагає створити парламентську ТСК щодо Межигір’я

Фракція БЮТ пропонує Верховній Раді України створити Тимчасову слідчу комісію щодо законності передачі у приватну власність ділянки в урочищі Межигір’я лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Треба з’ясувати питання: законно чи незаконно передано у користування одній поважній людині, яка очолює політичну силу, таку собі діляночку у 140 гектарів Межигір’я», - сказав він.

А.КОЖЕМ`ЯКІН зауважив, що Генеральна прокуратура повинна повернути всі матеріали, які були вилучені, з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення у державну власність резиденції «Межигір’я», де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ. Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції «Межигір’я» в державну власність.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає у приватному будинку на території резиденції «Межигір’я».

2 вересня голова парламентської комісії з розслідування обставин незаконного арешту голови Донецької облради Бориса КОЛЕСНІКОВА Микола ДЖИГА вилучив у голови Вишгородської райдержадміністрації оригінали документів, які підтверджують право власності земельної ділянки в урочищі Межигір’я. На даний момент оригінали цих документів знаходяться у Генпрокуратурі.

5 листопада Київський окружний адміністративний суд за клопотанням Кабінету міністрів витребував у Генпрокуратури документи щодо Межигір’я.