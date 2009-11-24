ГПУ відмовилася порушувати справу проти Луценка

Генеральна прокуратура України відмовила матері постраждалих від насильства дітей Олені ПОЛЮХОВИЧ у порушенні кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА за розголошення ним таємниці усиновлення. Про це УНІАН повідомив адвокат О.ПОЛЮХОВИЧ Андрій ЦИГАНКОВ.

При цьому він передав агентству копію скарги на ім’я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, у якій, зокрема, йдеться про те, що слідчі Генпрокуратури, знаючи, що О.ПОЛЮХОВИЧ не проживає за адресою своєї реєстрації, саме туди 18 листопада (лише через тиждень після прийняття рішення) направили листа із повідомленням про відмову в порушенні кримінальної справи.

У заяві йдеться про те, що Генпрокуратура знала адресу тимчасового проживання О.ПОЛЮХОВИЧ, втім, не надіслала їй повідомлення туди. У скарзі до генпрокурора адвокат стверджує, що це було зроблено умисно, щоби мати постраждалих дітей пропустила всі строки судового оскарження відмови порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА.

У своїй скарзі до генпрокурора А.ЦИГАНКОВ просить скасувати постанову про відмову у порушенні кримінальної справи, якщо така існує, а також провести службову перевірку щодо обмеження конституційних прав О.ПОЛЮХОВИЧ та ненадання їй інформації про відмову у порушенні кримінальної справи.

Нагадаємо, 18 листопада народний депутат України Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО заявил, что Генеральна прокуратура України затягує розгляд позовної заяви О.ПОЛЮХОВИЧ до міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА у зв’язку з розголошенням таємниці всиновлення. Народний депутат стверджував, що вчинені міністром дії з розголошення таємниці були очевидні, оскільки він заявив про це на прес-конференції 14 жовтня 2009 року перед десятками ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

Керівництво “Артеку”, у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають ніякого відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що у скандалі фігурують три народних депутати.

Водночас, 14 жовтня, міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей.

Він повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і було затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, з’ясовано, що батько цих дітей розлучився з дружиною, однак вона інколи дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.