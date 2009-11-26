Київщина за рівнем злочинності «переплюнула» Крим

Київська область стала однією з найбільш криміногенних в Україні і в цьому відношенні давно «переплюнула» Крим, заявив в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» прокурор Київської області Олександр ГАРДЕЦЬКИЙ.

За його словами, зараз прокуратура області розслідує справи про хабарництво на загальну суму 43 млн. грн. Заарештовані депутат обласної ради, мер, перший віце-мер, депутати міських рад, керівники контролюючих органів, додав О.ГАРДЕЦЬКИЙ.

Також в інтерв’ю «Коментарям:» прокурор Київської області повідомив про зловживання, пов’язані із планами розвитку аеропорту “Бориспіль”.

«У 2006 році 48 га, необхідні для розширення аеропорту, передали 25 фізичним особам безкоштовно! І тепер готуються документи на викуп цих земель за бюджетні кошти», - пояснив О.ГАРДЕЦЬКИЙ.

За словами прокурора, держава має намір повернути собі ці землі через суд.

«Ми з цього приводу порушили кримінальну справу проти колишнього керівника Бориспільського району», - сказав О.ГАРДЕЦЬКИЙ.