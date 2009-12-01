У Києві затримано громадянина Туреччини, підозрюваного у тероризмі

У Києві в результаті спільних оперативно-розшукових заходів працівників УБОЗу та Укрбюро Інтерполу було затримано громадянина Туреччини (1960 р.н.), який перебував у міждержавному розшуку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за інформацією турецьких правоохоронців, ця особа з 1988 року є учасником незаконної збройної терористичної організації робочої партії Курдистану. Він розшукується правоохоронними органами Турецької Республіки за вчинення низки злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу Туреччини - вчинення діяння, спрямованого на передачу всієї або частини території держави під суверенітет іншої держави або обмеження незалежності та розірвання союзу держави або відокремлення частини її території від адміністрації держави.

За даними Генеральної прокуратури Туреччини, затриманий причетний до закладання міни і вибухівки, в результаті підриву яких загинула людина, до збройного нападу з використанням ракетних установок на станцію жандармерії та до влаштування разом з іншими учасниками терористичної організації засідки, під час якої було вбито 5 працівників сил безпеки Туреччини.

Вирішується питання щодо його екстрадиції до Туреччини.