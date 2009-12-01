Українські роми прагнуть забезпечення законних прав і протестують проти дискримінації.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили представники ромських громадських організацій та Міжнародного фонду “Відродження”.

За словами менеджера програми “Роми України” фонду “Відродження” Наталії КИЯК, найбільше потерпають роми, які живуть у таборах. Вони часто голодують, хворіють на туберкульоз та інші соціально небезпечні хвороби, не мають води і тепла. Дві третини ромів неосвічені, що не дає їм можливості адекватно забезпечувати себе і свої сім’ї.

Як повідомила Н.КИЯК, згідно з даними перепису населення 2001 року, в Україні проживає близько 50 тисяч ромів. Однак, за неофіційними даними, їхня кількість становить від 200 до 400 тисяч осіб. Серед дітей, хворих на туберкульоз у Закарпатській області, 60% – ромські діти. А кількість хворих на туберкульоз серед ромів становить 15%. Дві третини ромів неписемні взагалі або мають труднощі з читанням і письмом.

Як зазначила представниця фонду “Відродження”, для покращення ситуації, у якій опинилося ромське населення, що живе в Україні, необхідна активна участь громадських організацій, які б об’єдналися, щоб комплексно вирішувати проблеми ромів. “Ромські громадські організації мають об’єднатися, щоб ефективно лобіювати інтереси етносу рома на різних рівнях законодавчої та виконавчої влади”, – переконана Н.КИЯК.

Таким кроком для об’єднання, вважають представники ромських організацій, стане всеукраїнська конференція “Консолідація ромських організацій міжнародною громадською організацією “КЕТАНЕ”, що проходить у Києві 1-2 грудня за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Учасники конференції спільно визначать найактуальніші проблеми ромського населення в Україні і працюватимуть над розробкою нової Державної програми ромів України, покликаної вирішити питання щодо вступу України до Декади Рома в Європі.

Як зазначив голова “КЕТАНЕ” Юрій ІВАНЕНКО, головним завданням конференції є сприяння інтеграції представників етносу рома в українське суспільство, більш повне й комплексне забезпечення законних потреб і прав ромів у соціальній, культурній, освітній, економічній та інших сферах, привернення уваги владних структур до стану правової захищеності ромів.