Підозрюваному у розбещенні ректору небезпека не загрожує
Луценко заперечує інформацію
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО спростовує інформацію окремих ЗМІ про те, що начебто ректору Київської державної академії водного транспорту Василю МИХАЙЛОВУ, який перебуває під вартою за підозрою у розбещенні неповнолітніх, загрожує небезпека.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві після урочистостей з нагоди 21-ї річниці з дня створення спецпідрозділу МВС «Беркут».
«Він знаходиться в одиночній камері і йому гарантована безпека», - запевнив Ю.ЛУЦЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Шевченківський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді арешту ректору Київської державної академії водного транспорту ім. П.Сагайдачного В.МИХАЙЛОВУ, який “підозрюється в організації організованого злочинного угруповання, яке займалося виготовленням порнографії із залученням малолітніх дітей”.
За рішенням суду, В.МИХАЙЛОВ буде утримуватися під вартою протягом найближчих двох місяців.