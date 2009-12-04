Голову селищної ради Партеніта звільнили з-під варти

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обурений звільненням з-під варти голови селищної ради Партеніта Миколи КОНЄВА, якого було затримано у 2008 році під час отримання хабара в сумі 5,2 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Це запитання до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури - вони вели цю справу. Принаймні, поки вона знаходилась у міліцейських руках, усе йшло згідно із законом. Як відбувалося потім, я коментувати не маю права. Хоча відверто скажу, як людина, як міністр: мені гірко від того, що більшість найрезонансніших справ по хабарництву завершуються фактично нічим», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він нагадав, що кожен рік з моменту, як він перебуває на посаді міністра внутрішніх справ, міліція затримує при отриманні хабарів приблизно 1700 посадових осіб.

«На жаль, у тюрму сідають не більше трьох-п’яти десятків, з них половина – працівники правоохоронних органів, яких ми не збираємося прикривати від відповідальності за скоєні злочини. На жаль, інші або затягують слідство, або затягують розгляд у судах, або просто банально відкуповуються від відповідальності перед законом. Міліція ж свою справу робить - ловить злочинців», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня 2008 року у Криму під час отримання хабара у сумі понад 5 млн. доларів було затримано голову Партенітської селищної ради, а також депутата цієї ради. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «за 17 га землі вони вимагали хабар у розмірі 6 млн. 800 тис. доларів, з них 5 млн. 200 тис. доларів вони мали намір привласнити, а 1 млн. 600 тис. доларів офіційно сплатити на рахунки Партенітської селищної ради».

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.