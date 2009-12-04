НУ-НС пропонує відмінити привілейовані пенсії

Народні депутати України (фракція ”Наша Україна - народна самооборона) Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ і Зиновій ШКУТЯК пропонують відмінити привілейовані пенсії.

Відповідний законопроект №5391 від 1 грудня 2009 р. зареєстровано у Верховній Раді.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, документом передбачається відмінити п.13 розділу XV Закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», оскільки вказаною нормою встановлюється право вибору громадянина між пенсією на загальних підставах і привілейованою пенсією.

«Зрозуміло, що народний депутат, державний службовець чи інша привілейована особа вибере призначення привілейованої пенсії, тому що розрахунок пенсії від 80% до 90% заробітку (деяким привілейованим особам досить мати лише 20 років стажу, щоб одержувати пенсію у розмірі 90% заробітку) завжди буде вищий, ніж розрахунок пенсії на загальних підставах – по 1,35% за один рік роботи», - відзначається в пояснювальній записці. При цьому, основний розмір пенсії звичайного пенсіонера не може перевищувати 75% заробітку.

Крім того, привілейовані пенсії встановлюються виходячи не з нарахувань за загальний стаж роботи, а із заробітної плати за останній місяць роботи.