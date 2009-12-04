Експертиза щодо ДТП за участю Омельченка буде готова наступного року

Результатів експертиз стосовно ДТП за участю колишнього мера Києва, народного депутата Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА слід чекати наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сказав сьогодні журналістам в Києві.

«Призначено ряд слідчих дій, у тому числі експертизи. Як свідчить практика, такі експертизи відбуваються щонайменше три або й більше місяців. Отже, серйозних новин по цій справі ми можемо чекати наступного року», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр запевнив, що ніяким чином не впливає на слідство у цій справі, як і в інших.

«У цій ситуації я не те що не хочу, а й не можу вплинути на слідство, і впевнений, що і в цьому разі закон буде один для всіх. Готовий відповідати за законне рішення, яке однозначно буде прийнято працівниками МВС без жодного упередження, політичного або іншого», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Управління ДАІ Києва, народний депутат О.ОМЕЛЬЧЕНКО 25 листопада близько 21.20 на Столичному шосе неподалік від зупинки громадського транспорту «Віта-2» на смерть збив пішохода.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО, рухаючись на автомобілі «Міцубісі-Паджеро» з боку Кончі-Заспи у напрямку Києва, вчинив наїзд на 48-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги зліва направо по ходу руху автомобіля. Від одержаних тілесних ушкоджень пішохід помер на місці події.

У письмовому поясненні О.ОМЕЛЬЧЕНКА, яке було надано співробітникам ДАІ, відмічено, що його автомобіль рухався у напрямку міста в другій смузі руху зі швидкістю близько 70 км/год. (на даній ділянці відповідним знаком встановлено обмеження максимальної швидкості до 80 км/год.). Він також пояснив, що в селі Чапаєвка перед його автомобілем з-за потоку зустрічного транспорту несподівано з`явився чоловік. За словами депутата, пішохід переходив дорогу у невстановленому для переходу місці, приблизно за 40 м від пішохідного переходу. Такі ж свідчення надав один зі свідків. У поясненні О.ОМЕЛЬЧЕНКО також вказує, що застосував екстрене гальмування, щоб уникнути наїзду.

Народний депутат перебував на місці ДТП до завершення оформлення матеріалів події, а також пройшов медичну експертизу (висновок №001101), яка засвідчила, що він був тверезий, йдеться в повідомленні ДАІ.

МВС порушило кримінальну справу за фактом ДТП.