Денісова стверджує, що уряд виконує закон щодо підвищення соцстандартів

Міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА запевняє, що уряд виконує ухвалений за ініціативою фракції Партії регіонів закон щодо підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Верховній Раді під час звіту про виконання відповідного закону.

За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, після того, як цей закон набрав чинності, а також набрав чинності закон щодо змін до державного бюджету на 2009 рік, було зроблено розрахунки щодо додаткових видатків і виконання закону.

Вона зауважила, що на виконання закону про підвищення соціальних стандартів потрібно було 8,2 млрд. грн. Водночас змінами до бюджету, які були прийняті парламентом, передбачені кошти лише в сумі 700 млн. грн.

При цьому, сказала міністр, у тому обсязі, який передбачений законом щодо змін до бюджету-2009, потрібно 1,2 млрд. грн.

Л.ДЕНІСОВА також зауважила, що уряду необхідно було визначити, який прожитковий мінімум застосовувати для розрахунку соціальних допомог та пенсій.

Вона пояснила це тим, що статтею 54 закону про держбюджет на 2009 рік встановлено, що прожитковий мінімум встановлюється на рівні грудня 2008 року.

Однак, додала міністр, ухваленим пізніше законом були внесена зміна, яка передбачає інші розміри прожиткового мінімуму.

Таким чином, заявила вона, одночасно діють дві норми щодо визначення прожиткового мінімуму.

Л.ДЕНІСОВА наголосила, що уряд прийняв рішення, що з 1 листопада 2009 року для розрахунку розмірів соціальної допомоги і пенсійних виплат застосовується прожитковий мінімум в підвищених розмірах.

Як додала міністр, мінімальна заробітна плата змінами до держбюджету встановлена на рівні 744 грн.

Водночас, наголосила Л.ДЕНІСОВА, перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки Верховної Ради України залишено без змін у розмірі 545 грн.

«Тому збільшені розміри заробітної плати відбудуться тільки у працівників першого, другого, третього розряду на 94 грн., четвертого – на 52 грн., у першого тарифного розряду, наприклад, молодшої медичної сестри, тільки на 3 грн.», - додала міністр.

Таким чином, зауважила Л.ДЕНІСОВА, підвищення зарплати відбудеться тільки для 480 тисяч працівників бюджетної сфери.

Не передбачені кошти у бюджеті для підвищення розмірів посадових окладів військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу.

За словами міністра, кошти на здійснення виплат у підвищеному розмірі на допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам законом щодо змін до держбюджету не передбачені.

«Більше того, зменшено розмір субвенцій з державного бюджету місцевих бюджетам для надання таких допомог», - сказала вона.

Л.ДЕНІСОВА пояснила, що це сталося тому, що бюджетом на 2009 рік субвенцію на ці виплати було затверджено в розмірі понад 15 млрд. грн.

У той же час змінами до бюджету, що були внесені парламентом, така субвенція була збільшена на 100 млн. і становить 16 млрд. 23 млн. грн.

«Але цей обсяг субвенцій є менший за той, що вже діяв у листопаді цього року. Уряд використав свою можливість і збільшив раніше обсяг субвенцій місцевим органам влади», - додала Л.ДЕНІСОВА.