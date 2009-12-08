У Києві будуть визначені місця для вигулу та дресирування собак

12:12, 08 грудня 2009
Право
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Доручення КМДА

Київська міська державна адміністрація зобов’язала районні адміністрації визначити місця для вигулу та дресирування собак.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, доручення були надані під час наради в мерії столиці, присвяченій питанням створення та облаштування місць, зон для вигулу тварин та їх дресирування.

Райдержадміністрації повинні визначити місця для забезпечення функціонування зон для вигулу собак в парках та скверах загального призначення, а також у парки та скверах, які мають особливий статус. В останніх ці зони мають бути забезпечені знаками, що забороняють вигул тварин. У свою чергу, правоохоронні органи проситимуть посилити контроль за порушенням правил вигулу собак в таких парках.

Крім того, районній владі доручено забезпечити облаштування місць для вигулу тварин на прибудинкових територіях та визначити місця під створення майданчиків для дресирування собак.

Згідно з прийнятим на нараді рішенням, кошти на облаштування місць та зон для вигулу тварин мають бути передбачені в бюджетах районів на 2010 рік.

За інформацією районних в м. Києві державних адміністрацій, на сьогодні у столиці налічується 71 місце та 6 зон для вигулу собак, а майданчиків для дресирування собак немає. Тобто, в середньому на одне місце для вигулу тварин приблизно припадає 800 собак (відповідно встановлених норм, на одному майданчику для вигулу можна вигулювати не більше 10 тварин).

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