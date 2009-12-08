На Буковині засуджено двох співробітниць Ощадбанку

На Буковині набув чинності судовий вирок у кримінальній справі, порушеній слідчими СБУ стосовно керуючої та завідуючої операційною частиною однієї із територіальних філій ВАТ «Ощадбанк».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що зловмисниці протягом 2008 року протиправно привласнили кошти банку на загальну суму понад 94 тис. грн., у т.ч. призначені для компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень вкладників колишнього Ощадного банку СРСР.

З цією метою вони сфальсифікували видаткові касові ордери, на підставі яких вилучили з банківської каси та обернули на свою користь 64 тис. 300 грн.

Окрім того, користуючись даними реєстрів на осіб, які мають право на отримання компенсаційних виплат від знецінення заощаджень, без відома вкладників вони оформили необхідні для видачі готівки документи й привласнили таким чином ще 29 тис. 726 грн.

Згідно з вироком суду, співробітниць банківської установи визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України та засуджено до позбавлення волі на термін від 3,5 до 4 років, із звільненням від відбування покарання на 2 роки, з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади на 3 роки. З них стягнуто штраф та завдану банку матеріальну шкоду.