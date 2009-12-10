Визначено лауреатів правозахисної антипремії “Будяк року-2009”

Правозахисна антипремія “Будяк року - 2009” буде вручена шести лауреатам - Верховному суду України, міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ, Національній експертній комісії з питань захисту суспільної моралі, міському голові Харкова Михайлу ДОБКІНУ, Северодонецькій міській раді, Одеському міському голові Едуарду ГУРВІЦУ.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій БУЩЕНКО.

За його словами, ВСУ став лауреатом в номінації “За відверту зневагу до принципів правосуддя”. Він зазначив, що суд, зокрема, у справі Олександра ЯРЕМЕНКА “проявив зневагу до принципів правосуддя та міжнародних зобов’язань України”. А.БУЩЕНКО наголосив, що ВСУ відмовився скасувати рішення щодо засудження О.ЯРЕМЕНКА, хоча Європейський суд вказав, що “засудження було результатом несправедливого судового розгляду”. (О.ЯРЕМЕНКА було засуджено до довічного позбавлення волі за вбивства – УНІАН).

Член правління Інституту ”Республіка” Володимир ЧЕМЕРИС повідомив, що Ю.ЛУЦЕНКО став лауреатом антипремії в номінації “За систематичні порушення прав людини”. Він зазначив, що ті “сподівання, які були покладені на реформи в МВС і взагалі в органах внутрішніх справ, які ще були кілька років тому, зараз остаточно розвіялися”. За його словами, “в цьому році ми бачимо шквал подій - передусім це заяви Ю.ЛУЦЕНКА, які порушують презумпцію невинуватості”. В.ЧЕМЕРИС зазначив, що складається враження, що коли міліція затримує людину, “то одразу ж дивиться партквиток, і якщо виявляється, що це представник політичних сил, які не належать до табору прем’єр-міністра України та МВС, то без суду і слідства їх оголошують винуватими”. В той же час, на його думку, до своїх прихильників ставлення зовсім інше.

“Таким чином ми бачимо відверту політичну заангажованість”, - додав В.ЧЕМЕРИС. За його словами, також Ю.ЛУЦЕНКО, роблячи заяви, “порушив і таємницю усиновлення”. Він вважає, що Ю.ЛУЦЕНКО є “одним з найбільш заслужених переможців нашого “Будяку року”.

А.БУЩЕНКО наголосив, що також лауреатом цієї премії стала Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі в номінації “За обмеження свободи вираження поглядів”. Він зазначив, що цією комісією було “дуже багато матеріалів заборонені для публікування”. “І ми вважаємо, що це порушує свободу слова і погіршує ситуацію із свободою слова в Україні”, - додав він.

А.БУЩЕНКО також назвав ще одного лауреата в номінації “За брутальне порушення права на охорону здоров’я” – мера Харкова М.ДОБКІНА. Він зазначив, що “завдяки” його діям та діям його підлеглих “велике місто залишилось без жодного стаціонарного ліжка для хворих на туберкульоз”. Також, за його словами, М.ДОБКІН ліквідував єдине в області торокальне хірургічне відділення. А.БУЩЕНКО заявив, що такі дії харківської влади свідчать про те, що “зросла загроза епідемії туберкульозу в місті Харкові”.

В.ЧЕМЕРИС повідомив, що мер Одеси Е.ГУРВІЦ став лауреатом в номінації “За систематичні перешкоджання у проведенні мирних зібрань”. За його словами, зокрема, 5 травня 2009 року було заборонено Марш свободи, що мав проводитись громадською організацією “Об’єктивна реальність”.

В.ЧЕМЕРИС повідомив, що Северодонецька міськрада перемогла в номінації “За порушення екологічних прав”, оскільки депутати досі не визначили і не закріпили документально існування в місті скверів і парків, тому виходить, що можна безперешкодно проводити забудову і вирубувати зелені насадження в місті. Піар-менеджер Української Гельсінської спілки з прав людини Марина ГОВОРУХІНА повідомила, що кожен лауреат отримає “свій будяк та дипломи поштою”.

В той же час В.ЧЕМЕРИС поінформував, що сьогодні відбудеться засідання Громадської ради з прав людини в Міністерстві внутрішніх справ. Він висловив сподівання, що “ми особисто вручимо цього будяка” Ю.ЛУЦЕНКУ на цьому засіданні.