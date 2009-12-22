Голова Вищого адмінсуду став з приставкою «т.в.о.»

Президія Вищого адміністративного суду України постановила покласти на Олександра ПАСЕНЮКА виконання обов’язків голови Вищого адмінсуду на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

Таке рішення президія ВАСУ ухвалила під час свого засідання 21 грудня, повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі цього суду.

На думку членів президії ВАСУ, таке рішення викликане необхідністю не допустити дестабілізації роботи Вищого адмінсуду, а також обумовлене відсутністю законодавчо визначеної процедури призначення голови вищого спеціалізованого суду, що в свою чергу може призвести до затягування цього процесу. Разом з тим члени президії ВАСУ наголошують на неможливості залишити систему адмінсудів без керівника в період, коли на адміністративні суди покладено важливий обов’язок – розглядати виборчі спори.

Як повідомляв УНІАН, Указ Президента України про призначення О.ПАСЕНЮКА головою Вищого адміністративного суду України було видано 22 грудня 2004 року. Строк повноважень на цій адміністративній посаді становить 5 років.

7 грудня 2009 року Рада суддів адміністративних судів України рекомендувала призначити на посаду голови Вищого адміністративного суду України О.ПАСЕНЮКА повторно.