Оніщук стверджує, що Пасенюк є повноважним головою ВАСУ

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК переконаний, що Олександр ПАСЕНЮК є повноважним головою Вищого адміністративного суду України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Вищого адміністративного суду з посиланням на М.ОНІЩУКА.

«Я думаю, що має бути все гаразд із керівництвом у тому розумінні, що, по-перше, Конституційний Суд визнав, що Рада суддів, тобто органи суддівського самоврядування юрисдикції призначати суддів на адміністративні посади не мають. І якщо це так, то особи, які були призначені у законний спосіб, продовжують виконувати свої повноваження до того часу, поки орган, до компетенції якого буде віднесено призначення суддів, не ухвалить іншого рішення. Таким чином, ніяких рішень по ПАСЕНЮКУ не потрібно. Він є повноважним головою», – сказав міністр юстиції.

Як повідомлялося, процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ Микола СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

Крім того, 22 грудня Конституційний Суд України ухвалив рішення про офіційне тлумачення положень Закону ”Про судовий устрій України” (справа про призначення суддів на адміністративні посади), в якому визначено, що Рада суддів України не уповноважена призначати суддів на адміністративні посади, а може лише давати рекомендації.

25 грудня, Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови Вищого адміністративного суду України на Олександра ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови Миколи СІРОША.