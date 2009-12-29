Ющенко схвалив відтермінування трьох антикорупційних законів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон ”Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції”.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 23 грудня.

Законом передбачено внесення змін до пункту І розділу VIII «Прикінцеві положення» Закону «Про засади запобігання та протидії корупції», статті 28 Закону «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», розділу II Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» щодо перенесення дати введення в дію цих законів на 1 квітня 2010 року.