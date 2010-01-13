Столична ДАІ проводить операцію „Документ”

Минулого року співробітниками київської Державтоінспекції вилучено у водіїв понад 3000 різноманітних перепусток, посвідчень, візитних карток представників органів виконавчої влади, судів, міліції, які в тій чи інший формі натякали інспектору, «не чіпати» їх пред’явників.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ Києва, така робота триває і сьогодні, а для її активізації з 12 січня по 12 лютого ДАІ столиці проводить комплекс профілактичних заходів в рамках загальнодержавної операції під умовною назвою «Документ».

Начальник Державтоінспекції Києва Анатолій СІРЕНКО попереджає, що на сьогоднішній день діючим законодавством не передбачено жодних документів, які б надавали право безперешкодного проїзду, а також можливість уникнення покарання за порушення ПДР.

Керівник столичної ДАІ наголосив, що всі подібні документи будуть вилучатися, а їх власники притягатися до відповідальності за допущені правопорушення на загальних підставах.