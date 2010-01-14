Суд Гонконга визнав українського капітана винним в аварії «Нафтогаз-67»

Окружний суд у Спеціальному адміністративному районі Китаю Сянґан (Гонконг) визнав винними капітана українського транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» Юрія КУЛЕМЕСІНА, капітана китайського суховантажного судна «Яохай» ЛЮ Бо і двох його лоцманів у створенні загрози життю на морі.

Усі четверо не визнали своєї вини, повідомляє радіо “Свобода”.

Йдеться про зіткнення суден 22 березня 2008 року в тумані поблизу узбережжя Гонконгу, внаслідок якого «Нафтогаз-67» за лічені хвилини затонув. Загинули 18 осіб. Врятувалися лише 6 українців і громадянин Китаю, що був на борту. Судно відбуксували до Китаю.

Суд вирішив, що звинувачувані мали «достатньо часу», щоб розійтися й уникнути зіткнення, але почали щось робити лише за хвилину до нього, повідомляє видання.

Серед іншого суд встановив, що український буксир тримався самої середини судноплавного каналу й не звільняв цю позицію попри те, що його капітан бачив, що назустріч йде в 44 рази більший китайський суховантаж.

Український капітан заявив, що не чув попереджувальних гудків китайського судна.

Вирок мають винести в п’ятницю, 15 січня. Суддя дала знати, що неминучим буде вирок у вигляді ув’язнення, повідомляє видання.

Розгляд справи в суді мав початися ще в 2008 році, але його багато разів відкладали.