Медіа-юристи створили “гарячу лінію” для журналістів у день виборів

Працівникам ЗМІ, які під час висвітлення виборів потраплять у складні ситуації, готові надати консультації юристи. Працює ”гаряча лінія”, яку спільними зусиллями створили Інститут масової Інформації та Internews Network.

На телефонах ”гарячої лінії” для журналістів вже чергують кваліфіковані медіа-правники, що мають досвід кількох виборчих кампаній, повідомила ”Німецькій хвилі” директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР. ”Розуміння своїх прав є дуже важливим, щоби фахово протистояти, в тому числі, й внутрішньо редакційним тискам, які часто носять характер цензури і є вмотивовані щодо зарплат, премій та інших речей”, - сказала В.СЮМАР. Вона додала, що ”гаряча лінія” надає допомогу й у вирішенні проблем з доступом до інформації, реагування на інформаційні запити та прохання про акредитацію.

ЗМІ не завжди об`єктивно висвітлювали цей виборчий процес, сказала В.СЮМАР. Причиною цього був ”політичний, адміністративний та внутрішньоредакційний тиск на журналістів”. Правозахисники обіцяють фіксувати всі випадки тиску на ЗМІ та надавати їм розголосу.

Телефон ”гарячої лінії” працює і в будні, і в дні виборів.

В Інституті масової інформації очікують, що через недосконалість виборчого законодавства, яке обмежує присутність на виборчих дільницях активістів громадських організацій, багато з них намагатимуться здобути журналістські посвідчення для незалежного спостереження. Через це медіа-юристи прогнозують, що їм доведеться найбільше пояснювати працівникам преси їхні права та обов`язки під час роботи на виборчих дільницях.

Наразі телефонний номер ”гарячої лінії для журналістів” – (044) 566-1534 – чинний лише по буднях. Але, як пообіцяла В.СЮМАР, обов`язково працюватиме у дні голосування 17 січня та 7 лютого.