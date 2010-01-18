ВРЮ проситимуть «оцінити» нічні рішення Апеляційного адмінсуду Києва

Партія регіонів звернеться до Вищої ради юстиції щодо отримання правової оцінки трьох рішень Київського апеляційного адміністративного суду, які стосуються виборчого законодавства, ухвалених у ніч на 17 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на брифінгу в Києві.

«Жодною юридичною казуїстикою не вдасться обманути український народ. Якщо влада діятиме таким шляхом зачіпок – нічого не вийде. Ми маємо сили і засоби, щоб легалізувати результати виборів», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ, коментуючи три рішення Київського апеляційного адмінсуду.

На переконання народного депутата, використання 66-річного поважного члена ЦВК (йдеться про Анатолія ПИСАРЕНКА – УНІАН) не призведе до зриву виборів.

Як зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ, Партія регіонів наявними правовими шляхами добиватиметься надання оцінки цим нічним рішенням Київського апеляційного адміністративного суду. «Ми вже сьогодні звернемося до Вищої ради юстиції з приводу цього», - повідомив перший заступник голови Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби БЮТ, вночі 17 січня Апеляційний адміністративний суд Києва поновив на посаді члена Центральної виборчої комісії А.ПИСАРЕНКА, скасував рішення ЦВК, яке дозволяло вносити у день голосування у списки виборців зміни за рішенням дільничних виборчих комісій, а також встановив, що виборці можуть голосувати вдома лише за наявності медичної довідки.