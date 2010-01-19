У Черкасах суд скасував іменні талони школярів для відвідування гуртків

Окружний адміністративний суд Черкаської області задовольнив позов прокуратури міста Черкаси і визнав іменні талони для черкаських школярів для відвідування позашкільних гуртків, впровадженні Черкаським міськвиконкомом торік, незаконними.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник прокурора Черкас Павло УПИР, після запровадження іменних талонів діти можуть безоплатно відвідувати лише один гурток, за решту батьки повинні платити. Тобто йдеться про платне позашкільне навчання, а це - порушення закону, адже в Україні позашкільна освіта безкоштовна.

Довідка УНІАН. У Черкасах діють Центр дитячої та юнацької творчості, міська станція юних техніків, клуб юних моряків та позашкільний навчальний заклад. У них та при школах міста працюють понад 70 гуртків, в яких навчається майже 5 тис. школярів.