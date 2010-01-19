У ВР зареєстрували ще один «античерновецький» проект

У Верховній Раді України зареєстровано ще один проект постанови про проведення 30 травня дострокових виборів мера Києва та депутатів Київради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі заступника голови ВР Миколи ТОМЕНКА.

Авторами проекту постанови «Про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови» є народні депутати Микола ТОМЕНКО, Андрій КОЖЕМ’ЯКІН та Кирило КУЛИКОВ.

За словами заступника голови ВР, відповідний проект постанови є реакцією на «надзвичайний стан» у Києві, де «міська влада не здатна забезпечити елементарну безпеку громадян України та нормальну життєдіяльність столиці».

Він наголосив, що жителі й гості столиці уже місяць потерпають у брудному нерозчищеному місті, де не забезпечуються нормальні умови для роботи і проживання. «На сьогодні медичні заклади міста, зокрема, лікарня швидкої допомоги, не мають елементарних можливостей, щоби допомогти людям з численними травмами, отриманими на слизьких засніжених вулицях міста, які не прибираються належним чином з минулого року», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також нагадав, що Тимчасова слідча комісія ВР з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу щодо порушень законодавства посадовими особами київської влади у своєму звіті акцентувала увагу на тому, що посадові особи органів Київської міської влади «цинічно і зухвало порушують вимоги законодавства, нівелюють норми права як основні правила поведінки, завдають своїми протиправними діями значної шкоди державному та столичному бюджетам, позбавляють територіальну громаду Києва невідчужуваної власності, підривають установлені принципи державного устрою та місцевого самоврядування».

За словами М.ТОМЕНКА, 11 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила рішення взяти попередній звіт Тимчасової слідчої комісії до відома, звернувши увагу Президента України, Кабінету міністрів, Генпрокуратури та інших органів влади на «дії посадових осіб Київської міської ради та її виконавчого органу, які призвели до критичного стану медичної галузі, навколишнього природного середовища та техногенної безпеки столиці, некваліфікованого управління корпоративними правами та земельним фондом територіальної громади міста Києва, економічно необґрунтованого формування тарифів, знищення об`єктів культурної спадщини, недотримання вимог законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування».

М. ТОМЕНКО також нагадав, що про необхідність проведення виборів 30 травня 2010 року заявляв і голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, проект постанови якого також був сьогодні зареєстрований у ВР.

«Цікаво, чи підтримає киян у боротьбі за повернення столиці України до статусу цивілізованого європейського міста Партія регіонів», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Заступник голови ВР переконаний, що «рішення стосовно Києва необхідно ухвалити на цьому тижні, щоб мати змогу належним чином підготуватися до виборчого процесу 30 травня, дня, у який, згідно з чинним законодавством, відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування по всій території Україні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови на 30 травня 2010 року. Як зазначається на сайті парламенту, відповідний проект вніс В.ЛИТВИН. Проектом пропонується призначити позачергові вибори депутатів Київради та Київського міського голови на 30 травня, що, на думку автора, відповідає вимогам Закону України ”Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.