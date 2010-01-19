Передано до суду справу стосовно керівників кредитної спілки «Лубно»

Прокуратура Полтавської області передала до суду кримінальну справу за звинуваченням трьох посадовців кредитної спілки «Лубно», підозрюваних у завданні 1,2 тис. громадянам 17 млн. грн. збитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прокуратура Полтавської області з посиланням на начальника слідчого відділу відомства Андрія ЛИТВИНА.

Крім того, в інтересах соціально незахищених громадян заявлено більш як 400 позовів на загальну суму майже 7 млн. грн.

На майно кредитної спілки і обвинувачених накладено арешт на суму 29 млн. грн.

Обсяг справи становить 100 томів. Загальна кількість потерпілих – 1 тис. 200 чоловік.

Нагадаємо, в 2009 році рішенням одного з районних судів Полтави голова правління, його заступник і головний бухгалтер кредитної спілки «Лубно» були арештовані.