Мін‘юст знайшов статеву дискримінацію в Сімейному кодексі

Міністерство юстиції виявило ознаки статевої дискримінації в окремих положеннях Сімейного кодексу України.

Як повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук, такі висновки зроблені за результатами гендерно-правової експертизи Сімейного кодексу, що була здійснена Міністерством юстиції. Висновок направлений на ознайомлення до Верховної Ради України як органу, що ухвалив указаний закон, а також до Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту як органу виконавчої влади, що забезпечує рівні права та можливості жінок та чоловіків.

Так, на думку Мін’юсту, гендерно-дисбалансованою є частина друга статті 143 Сімейного кодексу, якою встановлено, що мати, яка не перебуває у шлюбі, зобов’язана забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я.

Як зазначається у висновку, ця норма не узгоджується з основними напрямами державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, визначеними у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Крім того, згідно зі статтею 11 Закону України «Про охорону дитинства» кожна дитина має право на проживання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї одного з них та на піклування батьків. Батько і мати мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей.

Виникнення саме у матері обов’язку забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я прямо пов’язане з фактом її перебування у шлюбі, що в свою чергу ставить в залежність від шлюбу і об’єм відповідальності батька. Проте, відповідно до статті 141 Сімейного кодексу України мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

Таким чином, як зазначається у висновку правової експертизи, положення частини другої статті 143 Сімейного кодексу України фактично суперечить як принципу рівності прав жінки та чоловіка, так і діючому на сьогодні законодавству.

У зв’язку з цим Мін’юст вважає, що частина друга статті 143 Сімейного кодексу України потребує внесення змін в частині закріплення на законодавчому рівні права (обов’язку) чоловіка, який не перебуває у шлюбі із жінкою, яка народила дитину, забрати таку дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я у тому разі, якщо його батьківство встановлено, а ці дії не вчинені матір’ю дитини.

*** Як відомо, гендерно-правовову експертизу чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів Міністерство юстиції здійснює відповідно до статті 4 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та постанови Кабінету Міністрів «Про проведення гендерно-правовї експертизи» від 12 квітня 2006 року.