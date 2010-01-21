Залишено у силі вирок екс-голові Козелецької РДА

Апеляційний суд міста Києва залишив у силі вирок у кримінальній справі щодо колишнього голови Козелецької райдержадміністрації (Чернігівська область) Володимира ФРАНЦУЗА та його брата Віктора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, екс-голову райдержадміністрації вироком Святошинського районного суду міста Києва, винесеним у травні минулого року, за одержання хабара в особливо великому розмірі (200 тис. дол. США) було засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його брата як пособника в одержанні хабара засуджено до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ухвалою апеляційного суду цей вирок залишено у силі, змінено лише частку майна, яка підлягає конфіскації.

Вирок набрав законної сили з моменту проголошення ухвали.