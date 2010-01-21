Влада Києва намагається уникнути звіту ТСК по столиці?

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів зловживань київської влади Кирило КУЛИКОВ стверджує, що столична влада веде переговори з народними депутатами з метою недопущення ухвалення постанови за результатами роботи ТСК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.КУЛИКОВ заявив сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив, що сьогодні «відбувається обзвон мерією всіх депутатів з різними пропозиціями, обіцянками щодо підтримки на виборах».

К.КУЛИКОВ висловив здивування з приводу позиції фракції Партії регіонів, яка сьогодні не підтримала голосування за постанову про звіт ТСК щодо діяльності влади Києва в цілому, і тому Верховна Рада України проголосувала за проект постанови за результатами роботи комісії лише за основу.

Він зазначив, що політичні сили повинні «розуміти, що підтримка київської мерії додасть лише мінуси» тому кандидату, якого б підтримала київська влада.

К.КУЛИКОВ наголосив: «Всі ігри з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ повинні бути припинені. Необхідно ставити одне питання - проведення позачергових виборів у місті Києві».

У свою чергу заступник голови ВР України Микола ТОМЕНКО висловив думку, що ухвалення постанови за результатами роботи ТСК дасть змогу перейти до ухвалення рішення щодо призначення позачергових виборів Київської міської ради та мера Києва.

Віце-спікер підкреслив, що сподівається, що «завтра в сесійній залі знайдеться здоровий глузд і постанова ТСК буде проголосована».

Як повідомляв УНІАН, заступник голови фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявила, що фракція ПР наполягатиме завтра на продовженні роботи цієї ТСК і більш «жорстких висновках» щодо роботи київської влади.

Проектом постанови про звіт ТСК щодо ситуації в Києві, який було прийнято сьогодні в першому читанні, передбачено, що Верховна Рада рекомендуватиме уряду на найближчому засіданні розглянути питання у зв’язку з прийняттям протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу, із запрошенням представників Генеральної прокуратури, Головного контрольно-ревізійного управління та Рахункової палати.