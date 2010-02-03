Місцеві ради Донеччини готують звернення до інших держав

Сьогодні в другій половині дня в містах Донецької області пройдуть позачергові сесії міськрад, на які винесено одне питання, - прийняття звернення «щодо попередження втручання в процес виборів Президента України представників інших держав».

Як передає кореспондент УНІАН, практично на всіх офіційних сайтах міських рад Донецької області 2 лютого було проанонсовано проведення позачергових сесій з порядком денним – ухвалення звернення депутатів місцевих рад у зв’язку з проведенням 7 лютого другого туру президентських виборів в Україні.

У заздалегідь підготовленому тексті рішення сесії, переданому кореспондентові УНІАН однією з місцевих рад Донецької області, йдеться, що звернення направляються «Президентові України, Голові Верховної Ради України, генеральному прокуророві України, голові Служби безпеки України, парламенту Грузії, Парламентській Асамблеї Ради Європи, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, міжнародним правозахисним організаціям, засобам масової інформації, видатним громадським діячам про вжиття заходів з попередження втручання в процес виборів Президента України бойовиків інших держав, недопущення кровопролиття, забезпечення демократичних і прозорих виборів».